Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!

Yurt genelinde yeni haftayla birlikte sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yeni haftayla birlikte birkaç derece azalacağını, ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yağışların bir hafta daha aralıklarla devam edeceğini belirten Çelik, "Özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bir hafta boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var." dedi.

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Salı ve çarşamba günü iç kesimlerde yerel yağışların görüleceğini belirten Çelik, "İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve batısında kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklar da birkaç derece azalacak." ifadelerini kullandı.

Çelik, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden üç gün boyunca kuvvetli eseceğini söyledi.