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        Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta 15'i çocuk 36 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:05
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        Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta 15’i çocuk 36 kaçak göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Temmuz’da Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bottaki 15’i çocuk toplam 36 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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