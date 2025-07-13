DEM heyeti, Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecek

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Bu hafta İmralı heyetinin liderlerle görüşmesi ardından bir kez daha İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın önce MHP lideri Devlet Bahçeli, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi bekleniyor. Meclis'te grubu bulunmayan parti liderlerinin de ziyaret edilmesi ve süreçte gelinen aşamaya ilişkin bilgi verilmesi planlanıyor.

Sadece liderler değil geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile salı günü yapılması kararlaştırılan ancak yapılamayan görüşmenin de bu hafta yapılabileceği belirtiliyor. Görüşmenin başlıkları ise hasta hükümlü ve tutuklular ile bazı yasal adımların atılması olacak.

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Tüm bu temaslar bittikten sonra İmralı heyetinin bir kez daha adaya gitmesi bekleniyor. Hem silah bırakma süreci hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil yapılan ziyaretlere ilişkin görüşüleceği ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

7 Temmuz'da İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmişti. 11 Temmuz'da ise 30 kişilik PKK'lı ilk grup Süleymaniye'de silahlarını bıraktı.