Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM heyeti, Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecek | Son dakika haberleri

        DEM heyeti, Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecek

        Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yeni adımlarda olacak. İmralı heyetinin ise temas trafiği sürecek. Heyetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi bekleniyor. Bu hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de bir araya gelinecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 13.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Bu hafta İmralı heyetinin liderlerle görüşmesi ardından bir kez daha İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

        İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın önce MHP lideri Devlet Bahçeli, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi bekleniyor. Meclis'te grubu bulunmayan parti liderlerinin de ziyaret edilmesi ve süreçte gelinen aşamaya ilişkin bilgi verilmesi planlanıyor.

        Sadece liderler değil geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile salı günü yapılması kararlaştırılan ancak yapılamayan görüşmenin de bu hafta yapılabileceği belirtiliyor. Görüşmenin başlıkları ise hasta hükümlü ve tutuklular ile bazı yasal adımların atılması olacak.

        REKLAM

        Tüm bu temaslar bittikten sonra İmralı heyetinin bir kez daha adaya gitmesi bekleniyor. Hem silah bırakma süreci hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil yapılan ziyaretlere ilişkin görüşüleceği ifade ediliyor.

        NE OLMUŞTU?

        7 Temmuz'da İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmişti. 11 Temmuz'da ise 30 kişilik PKK'lı ilk grup Süleymaniye'de silahlarını bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!