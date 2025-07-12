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        1915 Çanakkale Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı

        15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:50 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:55
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        1915 Çanakkale Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı
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        15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı. Bayrak, 16 Temmuz sabahına kadar asılı kalacak.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı. Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Zaferin Adı: Türkiye! 15 Temmuz’un 9’uncu yılında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Valiliğimiz ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle; 1915 Çanakkale Köprüsü’ne şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırdık" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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