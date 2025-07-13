"BAYÜLGEN; 'NÜFUS SENİN SAYENDE PATLADI' DEDİ"

Yasemin Evcim'e asıl şöhreti getiren ise 1990'lı yıllardan itibaren özel televizyonların yayın yapmasıyla geldi. Televizyonda, "Yasemin'le Gece Jimnastiği" programını yaptı ve tüm Türkiye tarafından tanındı. "Ünlü olmak gibi bir gayem olmadı" diyen Evcim, şunları aktardı: Jimnastiği ve dans etmeyi hep severek yaptım. Disiplinli hareket ettim. 80 darbesinin ardından Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile demokratik bir ortam oluşmaya başladı. Özel televizyon kanalları da yayılmaya başladı. Modernleşme artmıştı.