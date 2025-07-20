Ayvacık'ta yangından etkilenen Tuzla köyünde üreticilere destek verildi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde geçen hafta çıkan yangından etkilenen Tuzla köyündeki üreticilere AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık tarafından saman desteğinde bulunuldu.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde geçen hafta çıkan yangından etkilenen Tuzla köyündeki üreticilere AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık tarafından saman desteğinde bulunuldu.
Kocabıyık, Tuzla Köyü Muhtarlığıyla düzenlenen organizasyonla üreticilere 1 kamyon saman dağıttı.
Üreticiler desteklerinden dolayı Kocabıyık'a teşekkür etti.
Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkisinde geçen haftaki orman yangınında birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, hayvan yemleri, traktör ve tarım arazileri zarar görmüştü.
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