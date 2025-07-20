Ayvacık'ta yangından etkilenen Tuzla köyünde üreticilere destek verildi

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkisinde geçen haftaki orman yangınında birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, hayvan yemleri, traktör ve tarım arazileri zarar görmüştü.

Üreticiler desteklerinden dolayı Kocabıyık'a teşekkür etti.

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