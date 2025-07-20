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        Ayvacık'ta yangından etkilenen Tuzla köyünde üreticilere destek verildi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde geçen hafta çıkan yangından etkilenen Tuzla köyündeki üreticilere AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık tarafından saman desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 20.07.2025 - 13:37
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        Ayvacık'ta yangından etkilenen Tuzla köyünde üreticilere destek verildi
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        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde geçen hafta çıkan yangından etkilenen Tuzla köyündeki üreticilere AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık tarafından saman desteğinde bulunuldu.

        Kocabıyık, Tuzla Köyü Muhtarlığıyla düzenlenen organizasyonla üreticilere 1 kamyon saman dağıttı.

        Üreticiler desteklerinden dolayı Kocabıyık'a teşekkür etti.

        Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkisinde geçen haftaki orman yangınında birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, hayvan yemleri, traktör ve tarım arazileri zarar görmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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