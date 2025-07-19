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        Bayramiç'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:11
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        Bayramiç'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çan-Bayramiç kara yolunda, Muratlar köyü yakınlarındaki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Çan ve Bayramiç orman işletme müdürlüklerine ait ilk müdahale aracı, 3 arazöz ile Bayramiç Belediyesi itfaiye aracı sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında 15 dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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