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        AK Parti Milletvekili Gider, Biga heyetiyle ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinden gelen konuklarıyla Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:16 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:16
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        AK Parti Milletvekili Gider, Biga heyetiyle ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinden gelen konuklarıyla Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Gider, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ve Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş'tan oluşan heyetle ilk olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'i ziyaret etti.

        Daha sonra DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile bir araya gelen Milletvekili Gider ve Biga heyeti, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ı da ziyaret etti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile bir araya gelen heyet son olarak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit ile görüştü.

        Ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini anlatan Ayhan Gider, şunları kaydetti:

        "Bakan yardımcılarımıza ve genel müdürümüze ilgileri, çözüm odaklı yaklaşımları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Çanakkale'mizin tüm sorunlarının çözülmesi, halkımızın taleplerinin gerçekleşmesi ve yeni yatırımlarla ilimizin daha da gelişmesi için vatandaşlarımızı dinlemeye ve bakanlıklarımız ile görüşmeye, Çanakkale'miz için 'gece gündüz' demeden çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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