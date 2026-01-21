Gelibolu Kaymakamı Koç'tan Tüm Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği'ne ziyarette bulundu.
Dernek Başkanı Hasan Şen ve köy muhtarları tarafından karşılanan Kaymakam Koç, ziyarette köylerde devam eden yatırımları, yürütülen çalışmaları ve talepleri dinledi.
Şen, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek,Koç'a ziyareti ve köylere gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür etti.
Kaymakam Koç da muhtarların köylerdeki sorunları yerinde tespit ederek çözüm odaklı yaklaşım sergileyeceklerini belirterek, devletin köylere yönelik hizmetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.
