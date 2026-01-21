Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Operasyonda yakalanan 58 düzensiz göçmen ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Jandarma operasyon kapsamında 4 araca el koydu.
