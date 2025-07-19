Gelibolu'da sahildeki işletmelerin masa ve sandalyeleri kaldırıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü sahilindeki işletmelere ait masa ve sandalyeler kaldırıldı.

Güneyli sahil boyunca yürüyüş yapmak isteyen vatandaşların ve engelli bireylerin karşılaştığı kaldırım işgalleri, Kaymakamlık denetimlerinin ardından son buldu.

Yapılan denetimlerde, sahildeki kaldırımlarda işgal eden işletmelerin masa ve sandalyeleri kaldırıldı. Böylece yayaların ve engelli vatandaşların ulaşımı kolaylaştı.

Ayrıca, tel çitle kaldırım kapatan bir kişi de uyarıldı.