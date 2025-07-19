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        Gelibolu'da sahildeki işletmelerin masa ve sandalyeleri kaldırıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü sahilindeki işletmelere ait masa ve sandalyeler kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:42
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        Gelibolu'da sahildeki işletmelerin masa ve sandalyeleri kaldırıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü sahilindeki işletmelere ait masa ve sandalyeler kaldırıldı.

        Güneyli sahil boyunca yürüyüş yapmak isteyen vatandaşların ve engelli bireylerin karşılaştığı kaldırım işgalleri, Kaymakamlık denetimlerinin ardından son buldu.

        Yapılan denetimlerde, sahildeki kaldırımlarda işgal eden işletmelerin masa ve sandalyeleri kaldırıldı. Böylece yayaların ve engelli vatandaşların ulaşımı kolaylaştı.

        Ayrıca, tel çitle kaldırım kapatan bir kişi de uyarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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