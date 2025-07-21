Çanakkale'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

Kazada, sürücü F.K. ile otomobildeki D.Y, A.Y, N.Y, E.Y, S.Ç, D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı.

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