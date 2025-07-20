Lapseki'de Kangırlı köyünde hayır yemeği düzenlendi

Köy Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özgün, katılım sağlayan tüm protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür ederek, hayır yemeğinin kabul olmasını temenni etti.

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