Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

        ÇANAKKALE'de, taksi ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 08:25 Güncelleme: 21.07.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'de, taksi ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 17 T 0029 plakalı taksiyle F.K. idaresindeki 16 JUK 80 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobilde sıkışanları itfaiyeciler kurtardı.

        Kazada 16 JUK 80 plakalı otomobildeki sürücü F.K. ile D.Y., A.Y., N.Y., E.Y., S.Ç., D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sağlık alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, kabul edildi
        Sağlık alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, kabul edildi
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        4 ilde alevler yükseldi!
        4 ilde alevler yükseldi!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        Nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
        Nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Çanakkale'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Lapseki'de Kangırlı köyünde hayır yemeği düzenlendi
        Lapseki'de Kangırlı köyünde hayır yemeği düzenlendi
        Ayvacık'ta yangından etkilenen Tuzla köyünde üreticilere destek verildi
        Ayvacık'ta yangından etkilenen Tuzla köyünde üreticilere destek verildi
        Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Bayramiç'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bayramiç'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti Milletvekili Gider, Biga heyetiyle ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Milletvekili Gider, Biga heyetiyle ziyaretlerde bulundu