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        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:39
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        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu "KB-103" sevk edildi.

        Ekipler, lastik bot içindeki 15'i çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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