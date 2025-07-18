Ayvacık'ta otelin mutfak bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Yangına Ayvacık ve Küçükkuyu belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Assos bölgesindeki bir turizm işletmesin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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