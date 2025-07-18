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        Ayvacık'ta otelin mutfak bölümünde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde bir turizm işletmesinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:33
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        Ayvacık'ta otelin mutfak bölümünde çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde bir turizm işletmesinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Assos bölgesindeki bir turizm işletmesin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yangına Ayvacık ve Küçükkuyu belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Kontrol altına alınıp, söndürülen yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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