Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Güneyli köyü Mahmut Paşa Siteleri'nin yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
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