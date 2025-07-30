Boğazına mama kaçan bebek ATT'nin telefondaki müdahalesiyle hayata döndürüldü

İhbara hızlı ve etkili tıbbi yönlendirme yaparak bebeğin tekrar nefes almasını sağlayan Emine Çakır, Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kentte yaşayan bir aile, geçen pazar günü 21 günlük bebeklerinin boğazına mama kaçması ve nefes alamaması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

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