Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Boğazına mama kaçan bebek ATT'nin telefondaki müdahalesiyle hayata döndürüldü

        Çanakkale'de boğazına mama kaçması sonucu nefessiz kalan 21 günlük bebek, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) tarafından telefonda babaya doğru ilkyardım müdahalesini anlatması sayesinde hayata döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğazına mama kaçan bebek ATT'nin telefondaki müdahalesiyle hayata döndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale’de boğazına mama kaçması sonucu nefessiz kalan 21 günlük bebek, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) tarafından telefonda babaya doğru ilkyardım müdahalesini anlatması sayesinde hayata döndü.

        Kentte yaşayan bir aile, geçen pazar günü 21 günlük bebeklerinin boğazına mama kaçması ve nefes alamaması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Çağrıyı yanıtlayan görevli ATT Emine Çakır, söz konusu adrese ambulans yönlendirip telefonda panik halindeki anne ve babayı sakinleştirmeye çalıştı.

        Çakır, adım adım yönlendirdiği babanın doğru ilkyardım müdahalesini yapmasıyla bebeğin hayata dönmesini sağladı.

        Ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 21 günlük bebek tedavi altına alındı.

        Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İhbara hızlı ve etkili tıbbi yönlendirme yaparak bebeğin tekrar nefes almasını sağlayan Emine Çakır, Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından başarı belgesiyle ödüllendirdi.

        Vali Toraman, Emine Çakır'a teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı
        Gelibolu Gastronomi Derneği sanat ile yemeği aynı etkinlikte buluşturdu
        Gelibolu Gastronomi Derneği sanat ile yemeği aynı etkinlikte buluşturdu
        Çanakkale'de Tarihi Alan Başkanlığı ile GMKA arasında iş birliği yapıldı
        Çanakkale'de Tarihi Alan Başkanlığı ile GMKA arasında iş birliği yapıldı
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, merhum milletvekili Turhan'ın ai...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, merhum milletvekili Turhan'ın ai...
        Yabancı öğrenciler, Yunus Emre Enstitüsünün yaz okulunda yöresel yemeklerin...
        Yabancı öğrenciler, Yunus Emre Enstitüsünün yaz okulunda yöresel yemeklerin...
        Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı