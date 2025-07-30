Boğazına mama kaçan bebek ATT'nin telefondaki müdahalesiyle hayata döndürüldü
Çanakkale'de boğazına mama kaçması sonucu nefessiz kalan 21 günlük bebek, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) tarafından telefonda babaya doğru ilkyardım müdahalesini anlatması sayesinde hayata döndü.
Çanakkale’de boğazına mama kaçması sonucu nefessiz kalan 21 günlük bebek, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) tarafından telefonda babaya doğru ilkyardım müdahalesini anlatması sayesinde hayata döndü.
Kentte yaşayan bir aile, geçen pazar günü 21 günlük bebeklerinin boğazına mama kaçması ve nefes alamaması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Çağrıyı yanıtlayan görevli ATT Emine Çakır, söz konusu adrese ambulans yönlendirip telefonda panik halindeki anne ve babayı sakinleştirmeye çalıştı.
Çakır, adım adım yönlendirdiği babanın doğru ilkyardım müdahalesini yapmasıyla bebeğin hayata dönmesini sağladı.
Ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 21 günlük bebek tedavi altına alındı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhbara hızlı ve etkili tıbbi yönlendirme yaparak bebeğin tekrar nefes almasını sağlayan Emine Çakır, Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Vali Toraman, Emine Çakır'a teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.
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