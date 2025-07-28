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        Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:34
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        Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        "KB-103" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Somali, Yemen, Sudan, Kongo, Eritre, Cibuti, Gambiya ve Etiyopya uyruklu biri çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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