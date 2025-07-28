Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
"KB-103" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Somali, Yemen, Sudan, Kongo, Eritre, Cibuti, Gambiya ve Etiyopya uyruklu biri çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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