Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

"KB-103" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Somali, Yemen, Sudan, Kongo, Eritre, Cibuti, Gambiya ve Etiyopya uyruklu biri çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.