Gelibolu Gastronomi Derneği sanat ile yemeği aynı etkinlikte buluşturdu

Sanat atölyesine çevirdiği çiftliğinde dokuma, mumlama, temel sanat, resim ve seramik gibi çalışmaların yer aldığı Eser Eken ile işbirliği yapan Gastronomi Derneği, ilçeye özgün lezzetleri katılımcılara sundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki, Gelibolu Gastronomi Derneği, Atıfbey Sanat Çiftliği'nde yöresel mutfak ile sanatı bir araya getirdi.

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