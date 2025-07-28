Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası sona erdi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası" sona erdi.

        Lapseki Dalyan Mahallesi'nde belediye plajı yanında düzenlenen turnuvaya 26'sı erkek, 15'i kadın takımı olmak üzere toplam 82 sporcu katıldı.

        Sporcular sıcak havaya rağmen 3 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

        Yarışmada kadınlarda Müge ve Esra takımı birinci, Kübra ve Medine takımı ikinci, Gözde ve Begüm takımı üçüncü oldu.

        Erkeklerde ise Tarık ve Doğukan takımı birinciliği, Yasin ve Canpolat takımı ikinciliği, Berkün ve Ozan takımı da üçüncülüğü elde etti.

        Turnuvada birinci olan takımlara 30 bin, ikinci olan takımlara 23 bin, üçüncü olan takımlara da 15 bin lira ödül verildi.

        Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, törende yaptığı konuşmada, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü

        Benzer Haberler

        Zeynep'i öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Zeynep'i öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Çanakkale'deki tarım arazisinde çıkan yangın soruşturmasında 1 gözaltı
        Çanakkale'deki tarım arazisinde çıkan yangın soruşturmasında 1 gözaltı
        Çanakkale'de yangına neden olan balya makinesi operatörü hakkında adli işle...
        Çanakkale'de yangına neden olan balya makinesi operatörü hakkında adli işle...
        Çanakkale'de süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü
        Çanakkale'de süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü
        Tarihi Meryem Ana Kilisesi, restorasyon sürecinin ardından ibadete açıldı
        Tarihi Meryem Ana Kilisesi, restorasyon sürecinin ardından ibadete açıldı
        Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü