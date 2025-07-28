Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası" sona erdi.

Lapseki Dalyan Mahallesi'nde belediye plajı yanında düzenlenen turnuvaya 26'sı erkek, 15'i kadın takımı olmak üzere toplam 82 sporcu katıldı.

Sporcular sıcak havaya rağmen 3 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada kadınlarda Müge ve Esra takımı birinci, Kübra ve Medine takımı ikinci, Gözde ve Begüm takımı üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Tarık ve Doğukan takımı birinciliği, Yasin ve Canpolat takımı ikinciliği, Berkün ve Ozan takımı da üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada birinci olan takımlara 30 bin, ikinci olan takımlara 23 bin, üçüncü olan takımlara da 15 bin lira ödül verildi.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, törende yaptığı konuşmada, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.