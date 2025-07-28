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        Biga'da 5 günlük su kısıtlaması uygulanacak

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde kuraklık nedeniyle Taşoluk Barajı'nda su kısıtlamasına gidildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:47 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:47
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        Biga'da 5 günlük su kısıtlaması uygulanacak
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde kuraklık nedeniyle Taşoluk Barajı'nda su kısıtlamasına gidildi.

        Biga Ziraat Odası, bölgede etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle 1-6 Ağustos tarihleri arasında Taşoluk Barajı sulama havzasına su verilmeyeceğini duyurdu.

        Oda tarafından yapılan açıklamada, "Havaların aşırı sıcak seyretmesi, mevcut suyumuzu daha uzun süre ve tüm çiftçilerimize yetecek şekilde kullanabilmek amacıyla 1-6 Ağustos tarihleri arasında 5 gün süreyle Taşoluk Baraj havzasına su verilmeyecektir. Üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerini buna göre ayarlaması rica olunur." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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