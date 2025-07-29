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        Çanakkale'de Tarihi Alan Başkanlığı ile GMKA arasında iş birliği yapıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:48
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        Çanakkale'de Tarihi Alan Başkanlığı ile GMKA arasında iş birliği yapıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) destek almaya hak kazandı.

        Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki 10 yıllık zaman zarfında özellikle altyapı ve somut olan kültürel miras çalışmalarına önem verildiği, Tarihi Alan'daki kaleler, şehitlik ihyaları, karargahlar, siper hatları, müzeler, peyzaj ve çevre düzenleme projelerinin öncelikli olarak ele alındığı ve birçoğunun tamamlandığı belirtildi.

        GMKA tarafından açılan destek programından hibe almaya hak kazanan "Tarihi Alanda Somut Olmayan Kültürel Miras Öğelerinin Envanterlenmesi" adlı teknik destek programıyla Tarihi Alan'ın her yönüyle ulusal ve uluslararası platformlarda öne çıkarılması hedeflendiği ifade edildiği açıklamada, envanter çalışmaları tamamlandığında, gazi köylerde var olan geleneksel yöntemlerle ortaya konan el sanatları ve bunların ardında var olan kahramanlık hikayelerinin gün yüzüne çıkarılacağı vurgulandı.

        Açıklamada, Eceabat’ın çanak çömlek yapımında kullanılan toprağının özellikleri ve tasarlanan sanat eserlerinde kullanılan desenlerle, alana özgü anlatılar ortaya konulacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Teknik destek kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı uzmanlarına verilecek olan eğitime ekim ayında başlanması planlanmaktadır. Eğitim sonunda özellikle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı uzmanlarında Eceabat özelinde kültürel kimliğin korunması, kuşaklararası aktarımın sağlanması, toplumsal dayanışma ve bellek oluşumu, kültürel ekonomi ve turizm, kültürel çeşitlilik ve diyalog konularında farkındalık oluşacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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