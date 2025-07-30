Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 27 Temmuz’da saat 10.50'de Ayvacık ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye 'KB-103' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 1'i çocuk, 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

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