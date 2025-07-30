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        Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 1'i çocuk, 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:25
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        Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 1'i çocuk, 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtardı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 27 Temmuz’da saat 10.50'de Ayvacık ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye 'KB-103' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 1'i çocuk, 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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