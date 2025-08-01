Bisikletle seyahat eden Hollandalı çift Gelibolu'da mola verdi

Gelibolu'da bir süre mola veren Lotte ve Tom, Türk halkının misafirperverliğinden duydukları memnuniyet dile getirdi.

Lotte And (33) ve Tom And (35), 2 bin 656 kilometre yolda pedal basarak, Edirne'den Türkiye’ye giriş yaparak Gelibolu'ya ulaştı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan biri öğretmen, diğeri de gazeteci olan evli çift, bisikletle çıktıkları dünya turu kapsamında Gelibolu'da mola verdi.

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