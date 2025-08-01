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        Bisikletle seyahat eden Hollandalı çift Gelibolu'da mola verdi

        Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan biri öğretmen, diğeri de gazeteci olan evli çift, bisikletle çıktıkları dünya turu kapsamında Gelibolu'da mola verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:36 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:36
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        Bisikletle seyahat eden Hollandalı çift Gelibolu'da mola verdi
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        Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşayan biri öğretmen, diğeri de gazeteci olan evli çift, bisikletle çıktıkları dünya turu kapsamında Gelibolu'da mola verdi.

        Lotte And (33) ve Tom And (35), 2 bin 656 kilometre yolda pedal basarak, Edirne'den Türkiye’ye giriş yaparak Gelibolu'ya ulaştı.

        Gelibolu'da bir süre mola veren Lotte ve Tom, Türk halkının misafirperverliğinden duydukları memnuniyet dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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