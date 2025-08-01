Kürekte Sahil Sürat Türkiye Kupası, Çanakkale'de başladı

Organizasyonun çeyrek finalleri yarın, yarı final ve final müsabakaları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Etkinliğe CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Kürek Federasyonu temsilcileri ile izleyiciler katıldı.

Kadın, erkek ve karma takımlar, 19 yaş altı ve büyükler yaş kategorilerinde, tek çifte ve iki çifte sınıflarında düzenlenen yarışlar, sporcuların sahilden koşup, teknelerine binerek 500 metrelik parkurda kürek çekerek, yeniden sahile dönüp bitiş çizgisini geçmesiyle tamamlanacak.

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