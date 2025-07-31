Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bakım merkezi personeline eğitim

Uzman personel tarafından verilen eğitimlerde yaşlı bireylerde sık görülen kronik hastalıklar, yaşlılık döneminde dikkat edilmesi gereken sağlık davranışları, güvenli yaşam ortamları oluşturulması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik alınabilecek önlemler anlatıldı.

Kronik Hastalıklar Birimi personelince "yaşlı sağlığı" ile "trafik kazalarının önlenmesi ve kontrolü" kapsamlı bilgiler aktarıldı.

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