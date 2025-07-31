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        Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bakım merkezi personeline eğitim

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi ekibi tarafından Özel Gelibolu Bakım Merkezi personeline eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:10 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:10
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        Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bakım merkezi personeline eğitim
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi ekibi tarafından Özel Gelibolu Bakım Merkezi personeline eğitim verildi.

        Kronik Hastalıklar Birimi personelince "yaşlı sağlığı" ile "trafik kazalarının önlenmesi ve kontrolü" kapsamlı bilgiler aktarıldı.

        Uzman personel tarafından verilen eğitimlerde yaşlı bireylerde sık görülen kronik hastalıklar, yaşlılık döneminde dikkat edilmesi gereken sağlık davranışları, güvenli yaşam ortamları oluşturulması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik alınabilecek önlemler anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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