Çanakkale'de 58'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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