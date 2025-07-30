Sosyal medya üzerinden müstehcen söylemlerde bulanan kişiye gözaltı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu Instagram'da 'oyku_owl' isimli hesapta yapılan paylaşımı ihbar kabul ederek, harekete geçti. Paylaşılan videoda Mehmet Y.'nin genel ahlaka aykırı müstehcen söylemlerde bulunduğu görüldü. İnşaat işçisi olan Mehmet Y., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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