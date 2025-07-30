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        Sosyal medya üzerinden müstehcen söylemlerde bulanan kişiye gözaltı

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde sosyal medya üzerinden genel ahlaka aykırı müstehcen söylemlerde bulunana Mehmet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:55
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        Sosyal medya üzerinden müstehcen söylemlerde bulanan kişiye gözaltı
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        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde sosyal medya üzerinden genel ahlaka aykırı müstehcen söylemlerde bulunana Mehmet Y. (56) polis tarafından gözaltına alındı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu Instagram'da 'oyku_owl' isimli hesapta yapılan paylaşımı ihbar kabul ederek, harekete geçti. Paylaşılan videoda Mehmet Y.'nin genel ahlaka aykırı müstehcen söylemlerde bulunduğu görüldü. İnşaat işçisi olan Mehmet Y., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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