Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de su tasarrufu için tedbir kararları alındı

        Çanakkale Belediye Encümeni, kentin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda sürdürülebilirliğin sağlanması ve su tasarrufu için bazı kararlar aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:13 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de su tasarrufu için tedbir kararları alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Belediye Encümeni, kentin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda sürdürülebilirliğin sağlanması ve su tasarrufu için bazı kararlar aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin, yaşam kaynaklarından biri olan suyun korunması ve bilinçli kullanılması yönünde adımlar atılmasını zorunlu kıldığına işaret edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kamu kurum ve kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve belediye hizmetindeki sokak çeşmelerine su tasarrufu aparatlarının (perlatör) takılması çalışmalarına başlanması, park, bahçe ve yeşil alan sulamalarının kısıtlanması, acil sulama ihtiyacı olan alanlarda fıskiye ve damlama gibi alternatif sulama yöntemleriyle su kullanımının minimuma indirilmesi, park, bahçe ve yeşil alan sulamalarının sıcaklığın yüksek olmadığı sabah ve akşam saatlerinde mümkünse yağmurlama veya damlama sistemleri kullanılarak yapılması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, konut ve iş yerlerinin ön ve iç taraflarının hortumla yıkanmasının yasaklanması, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanarak su tasarrufuna yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi, belediye encümeni tarafından oy birliğiyle onaylanmıştır."

        Açıklamada, şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönünde alınan kararlara uyumun Çanakkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetleneceği, kararlara uymayanlar hakkında "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!
        Fenerbahçe'nin yeni sağ beki Nelson Semedo!
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 58'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Çanakkale'de 58'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Çanakkale'de sosyal medyada müstehcen söylemlerde bulunduğu öne sürülen zan...
        Çanakkale'de sosyal medyada müstehcen söylemlerde bulunduğu öne sürülen zan...
        Sosyal medya üzerinden müstehcen söylemlerde bulanan kişiye gözaltı
        Sosyal medya üzerinden müstehcen söylemlerde bulanan kişiye gözaltı
        Boğazına mama kaçan bebek ATT'nin telefondaki müdahalesiyle hayata döndürül...
        Boğazına mama kaçan bebek ATT'nin telefondaki müdahalesiyle hayata döndürül...
        Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de Yunan unsurlarının geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı
        Gelibolu Gastronomi Derneği sanat ile yemeği aynı etkinlikte buluşturdu
        Gelibolu Gastronomi Derneği sanat ile yemeği aynı etkinlikte buluşturdu