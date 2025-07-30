Çanakkale'de sosyal medyada müstehcen söylemlerde bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medya platformu müstehcen söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medya platformu müstehcen söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformundaki bir hesaptan yapılan paylaşımda müstehcen söylemler yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, genel ahlaka aykırı davranışları ve müstehcen söylemleri bulunduğu tespit edilen inşaat işçisi Mehmet Y'yi (56) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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