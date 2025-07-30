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        Çanakkale'de 6 ayrı suçtan 58'er yıl kesinleşmiş hapisle aranan 2 kişi yakalandı

        ÇANAKKALE'de, 6 ayrı suçtan toplamda 58'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Osman Karaman ile Haydar Karaman saklandıkları adreste yakalanıp, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 23:12 Güncelleme: 30.07.2025 - 23:15
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        Çanakkale'de 6 ayrı suçtan 58'er yıl kesinleşmiş hapisle aranan 2 kişi yakalandı
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        ÇANAKKALE’de, 6 ayrı suçtan toplamda 58’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Osman Karaman ile Haydar Karaman saklandıkları adreste yakalanıp, cezaevine gönderildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 28 Temmuz’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 ayrı suçtan toplamda 58’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Osman Karaman ile Haydar Karaman saklandıkları adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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