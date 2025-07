Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, 2 ayda yüzde 83'ten 40'lara geriledi

ÇANAKKALE'dekiKaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın mayıs ayında yüzde 83 olan su seviyesi, sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yüzde 40'lara kadar geriledi. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "Şu an Kaz Dağları'ndan Bayramiç Barajı'na hiç su gelişi yok. Kaz Dağları'ndan su gelmeyince var olan su da hızlı şekilde tükeniyor" dedi.

Kentte çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda mayıs ayında yüzde 83 olan su seviyesi, kuraklık ve sıcak hava nedeniyle yüzde 40'lara geriledi. Çanakkale'de kış aylarından beri kuraklığın etkili olduğuna dikkat çeken Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Kumkale köyünde çiftçilerin su azlığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşadığını söyledi.

'MEVCUT SU BİZE BU YIL İÇİN BİLE YETMİYOR'

Bayramiç Barajı'nın tarımsal anlamda kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Ünver, "Çünkü burası Bayramiç, Ezine ve merkez ilçeyi besleyen baraj. Bayramiç Barajı'nın şöyle bir özelliği var. Bayramiç Barajı, Kaz Dağları'ndan beslenen bir baraj. Artık Kaz Dağları'ndaki doğal su kaynaklarında sular bitme noktasına geldi. Şu an Kaz Dağları'ndan Bayramiç Barajı'na hiç su gelişi yok. Kaz Dağları'ndan su gelmeyince var olan su da hızlı şekilde tükeniyor. Havanın sıcak olması ve buharlaşma bir yandan, bir de tarımsal anlamda aşırı kullanımda barajdaki suyu tüketiyor. Bayramiç Barajı'ndan maalesef açık sistemle sulanıyor. Suyun ve yaşamın bu kadar değerli olduğu bir zaman diliminde bizim halen açık sistemle tarımsal sulama yapmamız, suyun zayi olmasına neden oluyor. Bu durum gelecek yıl için de bizi sıkıntıya sokuyor. Biz suyu bu yıl hem kullanalım hem de gelecek yıl için arttıralım diye uğraşıyoruz. Ama mevcut su bize bu yıl için bile yetmiyor" dedi.

'HİÇ KİMSE İSTEDİĞİ KALİTE VE VERİMİ YAKALAYAMIYOR'

Mayıs ayında sulanmaya başladıklarında Bayramiç Barajı'nın su seviyesinin yüzde 83 olduğunun altını çizen Ünver, "Ancak şu an yüzde 40'lara geriledi. Yüzde 50'nin altına düştük. Halen sıcaklar devam ediyor. Önümüzde su ihtiyacı olan en az 3 ayımız daha var. Çünkü Bayramiç Barajı bildiğiniz gibi aynı zamanda meyve ağaçlarını da besliyor. Meyve ağaçları aşağı yukarı yıla bağlı olarak ekim ayına kadar sulanabiliyor. Böyle gittiği takdirde maalesef su sıkıntısı artık hat safhaya varacak. Bu susuzluk nedeniyle en büyük sıkıntıyı çeken Kumkale köyü oluyor. Kumkale köyündeki Batak Ovası, barajın en sonunda bulunuyor. Kumkale köyü, suyun denizle buluştuğu noktanın bir öncesinde yer alıyor. Barajdan suyun buraya ulaşması için 60 kilometrelik bir mesafe var. Su talebi fazla olduğu için, Bayramiç, Ezine ilçesine varıncaya kadar tüm köyler suyu aşırı tükettiği için açık kanaldan gelen su maalesef Kumkale'ye kadar ulaşamıyor. Bu nedenle 60 kilometrelik bu mesafede her çiftçimiz bilinçli su kullanmak zorunda. Şu an Kumkale'de susuzluk nedeniyle domates, biber, mısır ve kavun üreticisi büyük sıkıntıda. Hiç kimse istediği ne kaliteyi ne verimi yakalayamıyor" diye konuştu.