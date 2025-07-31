Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, 2 ayda yüzde 83'ten 40'lara geriledi

ÇANAKKALE'dekiKaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın mayıs ayında yüzde 83 olan su seviyesi, sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yüzde 40'lara kadar geriledi. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "Şu an Kaz Dağları'ndan Bayramiç Barajı'na hiç su gelişi yok. Kaz Dağları'ndan su gelmeyince var olan su da hızlı şekilde tükeniyor" dedi.

Kentte çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda mayıs ayında yüzde 83 olan su seviyesi, kuraklık ve sıcak hava nedeniyle yüzde 40'lara geriledi. Çanakkale'de kış aylarından beri kuraklığın etkili olduğuna dikkat çeken Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Kumkale köyünde çiftçilerin su azlığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşadığını söyledi.

'MEVCUT SU BİZE BU YIL İÇİN BİLE YETMİYOR'

Bayramiç Barajı'nın tarımsal anlamda kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Ünver, "Çünkü burası Bayramiç, Ezine ve merkez ilçeyi besleyen baraj. Bayramiç Barajı'nın şöyle bir özelliği var. Bayramiç Barajı, Kaz Dağları'ndan beslenen bir baraj. Artık Kaz Dağları'ndaki doğal su kaynaklarında sular bitme noktasına geldi. Şu an Kaz Dağları'ndan Bayramiç Barajı'na hiç su gelişi yok. Kaz Dağları'ndan su gelmeyince var olan su da hızlı şekilde tükeniyor. Havanın sıcak olması ve buharlaşma bir yandan, bir de tarımsal anlamda aşırı kullanımda barajdaki suyu tüketiyor. Bayramiç Barajı'ndan maalesef açık sistemle sulanıyor. Suyun ve yaşamın bu kadar değerli olduğu bir zaman diliminde bizim halen açık sistemle tarımsal sulama yapmamız, suyun zayi olmasına neden oluyor. Bu durum gelecek yıl için de bizi sıkıntıya sokuyor. Biz suyu bu yıl hem kullanalım hem de gelecek yıl için arttıralım diye uğraşıyoruz. Ama mevcut su bize bu yıl için bile yetmiyor" dedi.