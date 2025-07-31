Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sergisi açıldı

Güler, 2019'dan beri çalışmalara devam ettiklerini belirterek, merkezde çeşitli alanlarda birçok kadına kurs verildiğini söyledi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayhan Güler, konuşma yaptı.

Kadınlar Konağı'nda yapılan açılış törenine, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç, Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayhan Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın eşi Kevser Turan ve kursiyerler ile çok sayıda davetli katıldı.

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