Çanakkale'de jandarmadan motosiklet sürücülerine eğitim
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı trafik timince, Bayramiç ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası Motofest" etkinliğinde motosiklet sürücülerine eğitim verildi.
Trafik jandarma timi, etkinliğe katılan 400 sürücüyü "Kaskımla Güvendeyim" ve "Bir Kural Bir Ömür" kampanyalarıyla ilgili bilgilendirdi.
Eğitimlerde, motosiklet sürücülerinin kullandığı mont, gözlük, sürtünmeye karşı koruyucu özelliği olan özel dizlik ve kolluklardan oluşan koruyucu ekipmanların önemiyle ilgili görseller kullanarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.
