        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de tarlada çalışan köylüler ayı yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tarlada çalışan köylüler, karşılaştıkları ayı yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:17 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:17
        Çanakkale'de tarlada çalışan köylüler ayı yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tarlada çalışan köylüler, karşılaştıkları ayı yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        İlçeye bağlı Sazak köyünde kapya biber toplayan köylüler, patika yoldan koşarak gelen ayı yavrusuyla karşılaştı.

        Annesi yanında olmayan yavruyu gören bazı köylüler, korkarak araçlarına bindi.

        Köylülerin verdiği tepkilerden ürken ayı yavrusu da tarlaların içinden koşarak ormanlık alana doğru uzaklaştı.

        Ayı yavrusunun kaçışı ve köylülerin telaşı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

