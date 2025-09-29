Çanakkale'de alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsinin ardından defnedilecek
Çanakkale'de alev alan otomobilde hayatının kaybeden Mehmet Özdemir'in cenazesinin otopsinin ardından defnedileceği bildirildi.
Merkeze bağlı Karacaören köyünün çıkışındaki boş arazide 27 Eylül'de yanan 34 GJ 6794 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki cesedin Mehmet Özdemir'e ait olduğu belirlendi.
Kentte kuaförlük yapan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Özdemir'in cenazesinin otopsinin ardından Çanakkale'de toprağa verileceği belirtildi.
Hayatını kaybeden Özdemir'in 25 Eylül'de evlendiği, düğünün ise 18 Ekim'de olacağı öğrenildi.
