Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 05.10.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:ÇanakkaleSporcu Gelişim Merkezi

        Hakemler: İbrahim Altıntaş, Furkan Keseratar, Almina Kocabaş

        Dardanel Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 14, Wallace 15, Saliha Mandıracı, Elif Emirtekin 4, Nisa Yalçın 2, Başak Altunbey 8, Dilara Tongar 5, Simge Tokmak 5, Reyyan Deniz Yiğit, Dilasu Engin

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Meltem Avcı Yılmaz 15, Dangerfield 18, Willams 12, Collier 20, Filip 10, Merve Arı, İdil Türk 5, Doğa Adıcan, Feray Dalkılıç 2, Merve Uygül, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin,

        1. Periyot: 13-26

        Devre: 28-43

        3. Periyot: 37-66

        ÇANAKKALE

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü
        Çanakkale'de kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü
        Çanakkale'de alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağ...
        Çanakkale'de alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağ...
        Lise öğrencisi, okul arkadaşını darbetti; o anlar kamerada
        Lise öğrencisi, okul arkadaşını darbetti; o anlar kamerada
        Çanakkale'de NASA Space APPS Yarışması düzenlendi
        Çanakkale'de NASA Space APPS Yarışması düzenlendi
        Çanakkale'de yurt yemekhaneleri denetlendi
        Çanakkale'de yurt yemekhaneleri denetlendi