Çanakkale'de kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Ayvacık Belediyesi'nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, Küçükkuyu'daki Halil Efendi Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hasan Çelik'e çarptı.
Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
