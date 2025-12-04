Çanakkale'de eşini bıçaklayan kocanın yargılandığı davada mütalaa verildi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Eren K, mağdur M.K. ve taraf avukatları ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına avukat Samet Koylu katıldı.
Mağdurun avukatı Hayriye Nur Yılmaz Güngören, bilirkişi raporlarının iddialarını doğruladığını savunarak, sanığın "yağma" ve "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada söz alan tutuklu sanık Eren K, eşinin kendisini aldatmasından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiğini savundu.
Mütalaayı açıklayan savcı, sanığa "yağma" suçundan beraat, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise ceza talep etti.
Sanık avukatı Hakan Tülü, mütalaayı kısmen kabul ettiğini belirterek, "İlk andan itibaren yaşanan olayın ne kadar üzücü olduğunu belirttik. Müvekkilim zaten boşanmak istiyor. Eşi tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirmiştir. Tahliyesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.
Umurbey beldesinde geçen 12 Haziran'da Eren K, bir süredir ayrı yaşadığı eşi M.K'ye otobüsten indikten sonra bıçakla saldırmıştı.
Bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Olayın ardından kaçan Eren K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
