Kadın sadekar Anadolu medeniyetlerinin izlerini takılara işliyor

ÇİĞDEM ALYANAK / SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale'de yaşayan sadekar (üretimi tamamen el işçiliğine dayanan mücevherlerin altın ve platin gibi değerli madenlerden üretilen bölümlerini yapan usta) Ayfer Adaş, ana unsuru "kadın" olan takı tasarımlarında binlerce yıllık Anadolu medeniyetlerinden ilham alıyor.

Fransa'da doğan ve 10 yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye dönen Adaş, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra takı tasarımına yöneldi.

Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ablasından etkilenerek mitolojiye ve Anadolu medeniyetlerine merak salan Adaş, tasarımlarında bu dönemlere ait figür ve sembolleri kullanmaya başladı.

Adaş, Kapalıçarşı'da değerli taşları işleyen "Roni Usta" adıyla bilinen Aharon Küçükmatar'dan eğitim alıp bu alanda kendini geliştirerek sadekar oldu.

Çanakkale'de 3 ay önce atölyesini kuran Adaş, binlerce yıllık Anadolu medeniyetlerinden ilham alarak ana unsuru "kadın" olan takı tasarımları yapıyor.

Ayfer Adaş, AA muhabirine, ablası sayesinde tanıştığı mitoloji sayesinde hayal gücünü geliştirdiğini söyledi.

Mitolojinin yanı sıra hiyerogliflerin de kendisini etkilediğini ve bunları takıya dönüştürmek istediğini anlatan Adaş, şöyle konuştu:

"Anadolu topraklarında o kadar zengin bir tarihe sahibiz ki ondan beslenmemek mümkün değil. Bütün çizimlerimde ve tasarımlarımda Anadolu medeniyetlerinden esinleniyorum. Anadolu medeniyetlerinden beslenirken her zaman kadını önceliyorum takılarımda. O yüzden takılarımda Kibele ve Toprak Ana'yı ana tema olarak kullanıyorum."

- "Kendimi geliştirmek için gecemi gündüzüme kattım"

Meslekte usta-çırak ilişkisinin önemli olduğunu vurgulayan Adaş, "Roni Usta'dan eğitim aldım. Kendisi çok değerli bilgilerle beni donattı. Bir cesaretle başladım. Bu işi yapabileceğimi gördüm. Kendimi geliştirmek için gecemi gündüzüme kattım." ifadelerini kullandı.

Adaş, tasarımlarında pirinç ve gümüşü tercih ettiğini belirterek, bütün pirinç tasarımlarda altın kaplama da yaptığını kaydetti.

Çanakkale'nin tarihini ve mitolojisini takılarla canlandırıp sergi açmak istediğini belirten Adaş, "Şu anda bununla ilgili bir koleksiyon hazırlıyorum. Çizimlerimi yapıyorum. Çanakkale'nin görünmeyen bir tarafını sergilemeyi çok istiyorum." dedi.