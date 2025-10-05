Çanakkale'de alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Olaydan iki gün önce evlenen Özdemir'in düğünü ise 18 Ekim'de olacaktı.

Karacaören köyünün çıkışındaki boş arazide 27 Eylül'de yanan 34 GJ 6794 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki cesedin Mehmet Özdemir'e ait olduğu Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından belirlenmişti.

