        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

        Çanakkale'de alev alan otomobilde hayatını kaybeden Mehmet Özdemir'in cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 13:49 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:53
        Çanakkale'de alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
        Çanakkale'de alev alan otomobilde hayatını kaybeden Mehmet Özdemir'in cenazesi defnedildi.

        Kentte kuaförlük yapan Özdemir için merkeze bağlı Karacaören köyü camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze törenine Özdemir'in ailesi ve yakınları katıldı.

        Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Karacaören köyünün çıkışındaki boş arazide 27 Eylül'de yanan 34 GJ 6794 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki cesedin Mehmet Özdemir'e ait olduğu Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından belirlenmişti.

        Olaydan iki gün önce evlenen Özdemir'in düğünü ise 18 Ekim'de olacaktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

