        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çan'da yarışacak develere havut giydirildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde havut giydirme hayrı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:30
        Çan'da yarışacak develere havut giydirildi
        Çanakkale'nin Çan ilçesinde havut giydirme hayrı düzenlendi.

        İlçede 2025-2026 deve güreşi sezonunda güreşecek develere havutları törenle giydirildi.

        Hal yerindeki Deveciler Derneği lokali önünde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan duanın ardından törene katılan deve sahipleri ve güreş severlere keşkek ikram edildi.

        Çan Deve Sahipleri Derneği Başkanı Coşkun Taşkın, "300 yıllık bu geleneği inşallah emeklerimiz ile derneğimizin katkılarıyla ve Çan halkının desteği ile sürdüreceğiz." dedi.

        Havut giydirme törenine deve sahipleri ve güreşseverler ile çevre ilçelerden gelen deve sahipleri katıldı.

