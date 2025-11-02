Çan'da yarışacak develere havut giydirildi

Havut giydirme törenine deve sahipleri ve güreşseverler ile çevre ilçelerden gelen deve sahipleri katıldı.

Çan Deve Sahipleri Derneği Başkanı Coşkun Taşkın, "300 yıllık bu geleneği inşallah emeklerimiz ile derneğimizin katkılarıyla ve Çan halkının desteği ile sürdüreceğiz." dedi.

Hal yerindeki Deveciler Derneği lokali önünde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan duanın ardından törene katılan deve sahipleri ve güreş severlere keşkek ikram edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.