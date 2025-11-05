Gelibolu'da ilkokul öğrencileri şehitlikleri ziyaret etti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri, şehitlikleri ziyaret etti.

Milli mücadele kahramanlarından yola çıkarak vatan savunmasının önemini kavramak amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler, rehberler eşliğinde tarihi olayları yerinde anlama fırsatı buldu.

Okul Müdürü Önder Devrim Genç, yaptığı açıklamada, gezinin çok verimli geçtiğini belirterek, "Ders kapsamında sosyal etkinlik olarak düzenlenen bu gezi öğrencilerimiz açısından oldukça olumlu oldu. Çocuklarımız, tarih bilinci kazanarak geçmişine sahip çıkmanın önemini bir kez daha anladı." dedi.

Genç, öğrencilerin ilerleyen dönemde benzer kültürel ve tarihi gezilere katılarak milli değerleri yerinde öğrenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.