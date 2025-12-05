Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da su ürünleri avcılığı denetimlerinde 45 kilogram balığa el konuldu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde su ürünleri avcılığı denetimlerinde toplam 45 kilogram vatoza el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:23 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da su ürünleri avcılığı denetimlerinde 45 kilogram balığa el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde su ürünleri avcılığı denetimlerinde toplam 45 kilogram vatoza el konuldu.

        Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, avlanması yasak türlerden olan toplam 45 kilogram vatoz ele geçirildi.

        Gerçekleştirilen kontrollerde idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kuyumcuyu soymaya kalkışan 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de kuyumcuyu soymaya kalkışan 2 şüpheli tutuklandı
        Gelibolu'da 45 kilo balığa el konuldu, 37 bin 770 lira para cezası kesildi...
        Gelibolu'da 45 kilo balığa el konuldu, 37 bin 770 lira para cezası kesildi...
        Lapseki'de iskelede denize düşerek sürüklenen köpeğin yardımına balıkçılar...
        Lapseki'de iskelede denize düşerek sürüklenen köpeğin yardımına balıkçılar...
        Gelibolu'da köy yolları asfaltlanıyor
        Gelibolu'da köy yolları asfaltlanıyor
        Çanakkale'de AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi
        Çanakkale'de AFAD gönüllülerine kimlik kartları teslim edildi
        Kadın sadekar Anadolu medeniyetlerinin izlerini takılara işliyor
        Kadın sadekar Anadolu medeniyetlerinin izlerini takılara işliyor