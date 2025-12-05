Çanakkale'de kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de bir kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık Perşembe günü saat 03.30 sıralarında bir kuyumcunun kepenklerini kaldırmaya çalışan iki kişi olduğuna dair 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerince hırsızlık girişiminde bulunan şüphelilerin Y.B. ve C.E. olduğu tespit edildi.
Adresleri belirlenen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
