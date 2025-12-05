Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:20 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:20
        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık Perşembe günü saat 03.30 sıralarında bir kuyumcunun kepenklerini kaldırmaya çalışan iki kişi olduğuna dair 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

        İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerince hırsızlık girişiminde bulunan şüphelilerin Y.B. ve C.E. olduğu tespit edildi.

        Adresleri belirlenen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

