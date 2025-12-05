Gelibolu'da ilkokul öğrencilerine işitme taraması yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ilkokulların 1. sınıf öğrencilerine işitme taraması yapıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ilkokulların 1. sınıf öğrencilerine işitme taraması yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilerin işitme sağlığının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen taramalarla, olası işitme problemlerinin erken dönemde tespit edilmesi hedeflendi.
Planlanan takvim doğrultusunda başarıyla tamamlanan çalışmaların, erken teşhis sayesinde öğrencilerin eğitim hayatına olumlu katkı sağlaması amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.