Gelibolu'da ilkokul öğrencilerine işitme taraması yapıldı

İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilerin işitme sağlığının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen taramalarla, olası işitme problemlerinin erken dönemde tespit edilmesi hedeflendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.