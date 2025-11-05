Çanakkale'de jandarmanın yakaladığı 33 şüpheliden 8'i tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 12 bin 986 kişi, 3 bin 556 araç sorgulandı, 33 aranan şahıs ve 2 araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, 27 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda, 12 bin 986 kişi ve 3 bin 556 araç hakkında sorgulama yaptı.

Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 33 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer şahıslar serbest bırakıldı.