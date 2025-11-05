Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da motosiklet kazası: 38 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:11
        Gelibolu'da motosiklet kazası: 38 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Cenk A. (38), idaresindeki 17 AGE 621 plakalı motosiklet Celal Nuri İleri Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan Cenk A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

