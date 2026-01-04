Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Umman bayraklı boş ham petrol tankeri karaya oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 18:37 Güncelleme: 04.01.2026 - 18:37
        GÜNCELLEME - Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu
        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Umman bayraklı boş ham petrol tankeri karaya oturdu.

        Aliağa'dan Yalova'ya giden ve Bozcaada Demir Sahası'nda bekleyen 249 metre boyunda, 61,991 grostonluk "QENDIL" adlı ham petrol tankeri, fırtınadan olumsuz etkilendi.

        Gemi kaptanı, tankerin Polente mevkisinde karaya oturması üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetlerinden yardım talebinde bulundu.

        Tankerin karaya oturduğu yerden kurtarılması için Kurtarma-10 ve Kurtarma 16 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

        - "Kurtarma çalışmaları ilgili birimlerce koordineli şekilde devam etmektedir"

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Aliağa'dan Yalova'ya gitmek üzere seyir halinde olan ve Bozcaada ilçesi Demir Sahası'nda bekleyen Umman bayraklı "QENDIL" adlı boş ham petrol tankerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturduğu hatırlatırak, "Yapılan kontrollerde geminin su almadığı, personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve geminin boş olması sebebiyle herhangi bir deniz kirliliğinin meydana gelmediği belirlenmiştir. Tankerin karaya oturduğu yerden emniyetli şekilde kurtarılması amacıyla Kurtarma-10 ve Kurtarma-16 römorkörleri bölgeye sevk edilmiştir. Kurtarma çalışmaları ilgili birimlerce koordineli şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Öte yandan "QENDIL" adlı tankerin, 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava araçları ile vurulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

